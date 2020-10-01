أمين عام الناتو يعلن توصل تركيا واليونان لآلية عسكرية لحل النزاعات شرقي المتوسط

أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، عن إنشاء آلية عسكرية لحل النزاعات شرقي البحر المتوسط بين تركيا واليونان بهدف خفض الصدامات في المنطقة.

أمستردام - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ: "تتضمن الآلية إنشاء خط اتصال مباشر بين اليونان وتركيا لتسهيل حل النزاع في البحر أو في الجو".

وقال ستولتنبرغ، في بيان اليوم: "عقب سلسلة من الاجتماعات الفنية بين الممثلين العسكريين لليونان وتركيا في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، تم التوصل اليوم الخميس 1 أكتوبر/تشرين الأول 2020، إلى آلية عسكرية ثنائية لحل النزاع بين البلدين لخفض التوتر وتقليل الصدامات شرقي البحر المتوسط".

وأضاف أن "هذه الآلية تشمل إنشاء خط تواصل مباشر بين اليونان وتركيا لتسهيل حل النزاع في البحر أو في الجو".

ورحب ستولتنبرغ "بتوصل اليونان وتركيا إلى هذا الاتفاق لحل الصراع في منطقة البحر المتوسط".

وبلغ التوتر أوجه، في أواخر أغسطس/آب، عندما أجرى البلدان مناورات عسكرية متوازية، شهدت وقوع حادث تصادم بين سفينتين يونانية وتركية.

وكان من المرجح أن يتراجع منسوب التوتر بين أثينا وأنقرة مع إعلان البلدين، الثلاثاء، عزمهما على استئناف المفاوضات الثنائية قريبا، إلا أن تصريحات رئيس الحكومة اليوناني تشير إلى العكس.

وتحظى اليونان بدعم دول الاتحاد الأوروبي، الذي هدد بفرض عقوبات على تركيا في حال لم تلتزم بحدودها في منطقة شرق المتوسط.