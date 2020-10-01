"إكس سبيس" تلغي إطلاق صاروخ قبل ثوان من الموعد المحدد

ألغت شركة "إكس سبيس" الأمريكية إطلاق الصاروخ "فالكون 9" وعلى متنه 60 من أقمار "ستارلينك" الصناعية قبل ثوانٍ قليلة من الموعد المحدد لأسباب تقنية.

وفقًا لـموقع "باي نيوز9"، تم اكتشاف العطل وإلغاء الإطلاق قبل 18 ثانية من الموعد المحدد لإطلاق الصاروخ.

يذكر أن شركة "إكس سبيس" تستعد لإجراء رحلة تجريبية لمركبة ستارشيب الفضائية مع وحدة الذيل، التي ستقوم بأول رحلة إلى ارتفاع 18 كيلومتر.

وكانت شركة "سبيس إكس" قد أجرت في أوائل سبتمبر اختبارا ناجحا لنموذج اولي لمركبة ستارشيب الفضائية بمحرك واحد ومن دون الرأس الانسيابية، حيث ارتفع النموذج إلى 150 مترا، ومن ثم عاد إلى الأرض.