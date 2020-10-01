أنقرة: تفاهم تركي يوناني مشترك خلال اجتماعات في مقر "الناتو"

قالت تركيا، مساء اليوم الخميس 1 أكتوبر/تشرين الأول، إنها تمكنت من التوصل إلى تفاهم مع اليونان، خلال اجتماعات جرت في مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأشارت وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول" إلى أن الوفدين العسكريين اليوناني والتركي توصلا إلى "تفاهم مشترك"، حول المبادئ العامة، خلال اجتماعات "الناتو".

وأوضحت أن هناك اجتماعا جديدا سيعقد في 5 أكتوبر الجاري، لمناقشة تفاصيل التنسيق اليوناني التركي المشترك، لمهامهم بأمان في شرق البحر المتوسط.

وكان أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، قد أعلن عن إنشاء آلية عسكرية لحل النزاعات شرقي البحر المتوسط بين تركيا واليونان بهدف خفض الصدامات في المنطقة.

وقال ستولتنبرغ: "تتضمن الآلية إنشاء خط اتصال مباشر بين اليونان وتركيا لتسهيل حل النزاع في البحر أو في الجو".

وقال ستولتنبرغ، في بيان: "عقب سلسلة من الاجتماعات الفنية بين الممثلين العسكريين لليونان وتركيا في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، تم التوصل، اليوم الخميس 1 أكتوبر/تشرين الأول 2020، إلى آلية عسكرية ثنائية لحل النزاع بين البلدين لخفض التوتر وتقليل الصدامات شرقي البحر المتوسط".

وأضاف أن "هذه الآلية تشمل إنشاء خط تواصل مباشر بين اليونان وتركيا لتسهيل حل النزاع في البحر أو في الجو".

ورحب ستولتنبرغ "بتوصل اليونان وتركيا إلى هذا الاتفاق لحل الصراع في منطقة البحر المتوسط".

وبلغ التوتر أوجه، في أواخر أغسطس/آب، عندما أجرى البلدان مناورات عسكرية متوازية، شهدت وقوع حادث تصادم بين سفينتين يونانية وتركية.

وكان من المرجح أن يتراجع منسوب التوتر بين أثينا وأنقرة مع إعلان البلدين، الثلاثاء، عزمهما على استئناف المفاوضات الثنائية قريبا، إلا أن تصريحات رئيس الحكومة اليونانية تشير إلى العكس.

وتحظى اليونان بدعم دول الاتحاد الأوروبي، الذي هدد بفرض عقوبات على تركيا في حال لم تلتزم بحدودها في منطقة شرق المتوسط.