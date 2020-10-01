أردوغان: أمير الكويت انتهج سياسات تتفق مع العقل والمنطق

تحدث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، عن سياسات أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي الثلاثاء.

وقال أردوغان عن أمير الكويت الراحل في كلمته بافتتاح الدورة التشريعية الـ27 للبرلمان التركي إنه "كان أحد القادة العقلاء والحكماء في المنطقة"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وتابع أن "أمير الكويت الراحل انتهج سياسات تتفق مع المنطق والعقل والعدل والضمير ولا تسهم في تعميق الأزمات".

ودعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لأمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالرحمة.

وكان أردوغان نعى أمير الكويت الراحل عبر حسابه على موقع "تويتر" بهذه الكلمات: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأعرب باسم الشعب التركي عن مشاعر التعازي والمواساة الخالصة للشعب الكويتي الشقيق، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته".

تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأعرب باسم الشعب التركي عن مشاعر التعازي والمواساة الخالصة للشعب الكويتي الشقيق، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) September 29, 2020

​وكان الديوان الأميري في الكويت، قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، وفاة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، داخل أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية، عن عمر ناهز 91 عاما.

وقال الديوان الأميري، في بيان مقتضب: "الديوان الأميري ينعي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم، سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".

ونادى مجلس الوزراء الكويتي، الأربعاء، بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح أميرا للبلاد، خلفا للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.