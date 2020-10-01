أمريكا تفرض غرامة على "طيران الإمارات" لمخالفتها قرارا بشأن إيران

قالت وزارة النقل الأمريكية، اليوم الخميس، إنها غرمت شركة طيران الإمارات 400 ألف دولار بسبب تسيير رحلات في أجزاء من المجال الجوي الإيراني المحظور خلال عام 2019.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن طيران الإمارات سيرت رحلات جوية فوق أجزاء من المجال الجوي الإيراني لمدة 19 يوما في يوليو/ تموز 2019، حسبما نقلت "رويترز".

وأضافت أن إجراء الشركة الإماراتية، جاء على الرغم من أن الولايات المتحدة منعت الرحلات الجوية بسبب الأنشطة العسكرية المتزايدة وزيادة التوتر السياسي.

كانت الرحلات تحمل رمز شركة خطوط "جيت بلو" الجوية وبالتالي فهي تخضع للوائح الولايات المتحدة. وقالت طيران الإمارات للإدارة إن الأمر "غير مقصود" لكنها "وافقت على هذه التسوية من أجل إنهاء القضية".