بسبب كورونا... ملكة بريطانيا تلغي الفعاليات الكبيرة في القصور هذا العام

أعلن قصر بكنغهام اليوم الخميس إن الملكة إليزابيث اضطرت لإلغاء جميع الفعاليات الكبيرة في مقر إقامتها بالقصر وقلعة وندسور لبقية العام بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال بيان لقصر بكنغهام على موقعه الإلكتروني "جرى فحص مجموعة متنوعة من الاحتمالات لمعرفة ما إذا كان من الممكن أن تتم عمليات منح الجوائز والرتب والنياشين بأمان بما يتماشى مع القواعد الإرشادية"، في إشارة إلى الاحتفالات التي يتسلم فيها أحد المكرمين جائزته من أحد أفراد العائلة الملكية، بحسب رويترز.

وأضاف "للأسف، بسبب الأعداد الكبيرة من الضيوف والحاصلين على الجوائز الذين يحضرون، لم يكن من الممكن إيجاد طريقة لتسليم هذه الجوائز بأمان في ظل الظروف الحالية".

وتعتزم الملكة (94 عامًا) العودة إلى قلعة وندسور، غرب لندن، هذا الشهر واستخدام قصر بكنغهام فقط للفعاليات والارتباطات المحدودة، تمشيا مع الإرشادات والنصائح ذات الصلة.

وكانت الملكة إليزابيث قد اضطرت لإلغاء العديد من الفعاليات بسبب الفيروس هذا العام، ومنها الاحتفال التقليدي بعيد ميلادها في أبريل/ نيسان.