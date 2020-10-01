الاتحاد الأوروبي يطالب أرمينيا وأذربيجان بوقف إطلاق النار

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، كل من أرمينيا وأذربيجان بوقف إطلاق النار وتهدئة الصراع في منطقة ناغورني قره باغ.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إن الاتحاد الأوروبي يريد أن تلعب تركيا دورا أكثر إيجابية في تهدئة الصراع في منطقة ناغورني قره باغ.

وفي وقت سابق يوم الخميس، دعا الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون، في بيان مشترك حول الوضع في قره باغ، أذربيجان وأرمينيا إلى وقف الأعمال القتالية والتوجه إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان، في 27 سبتمبر/ أيلول، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية، بينما أعلن مجلس الوزراء الأرميني حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب الأحداث في قره باغ.