إصابة مساعدة الرئيس الأمريكي هوب هيكس بفيروس كورونا 

موسكو - سبوتنيك. وقالت وكالة بلومبرغ نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم الجمعة إن، "هوب هيكس، مساعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصيبت بفيروس كورونا المستجد".

يذكر أن هوب هيكس كانت متن طائرة الرئاسية يوم الثلاثاء لحضور المناظرة التي جمعت الرئيس ترامب والمرشح الديمقراطي لسباق الرئاسة جو بايدن.

وأفادت المصادر إن الرئيس دونالد ترامب نفسه لم تظهر عليه عوارض للمرض ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من البيت الأبيض حول احتمال تعرضه للإصابة.