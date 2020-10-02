بعد تأكيد إصابة مساعدته بكورونا… ترامب: أنا وميلانيا أجرينا فحص وننتظر النتيجة

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إصابة مساعدته هوب هيكس بفيروس كورونا المستجد.

موسكو - سبوتنيك. وقال ترامب: "مساعدتي هوب هيكس أصيبت بالفيروس وأجريت أنا وميلانيا فحص كورونا وسنرى النتيجة قريبا".

وفي وقت سابق، قالت وكالة بلومبرغ نقلا عن مصادر مطلعة إن، "هوب هيكس، مساعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصيبت بفيروس كورونا المستجد".

وكانت هوب هيكس متن طائرة الرئاسية يوم الثلاثاء لحضور المناظرة التي جمعت الرئيس ترامب والمرشح الديمقراطي لسباق الرئاسة جو بايدن.

وأفادت المصادر إن الرئيس دونالد ترامب نفسه لم تظهر عليه عوارض للمرض ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من البيت الأبيض حول احتمال تعرضه للإصابة.