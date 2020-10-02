ترامب يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا".

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكد ترامب إصابة مساعدته هوب هيكس بفيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب: "مساعدتي هوب هيكس أصيبت بالفيروس وأجريت أنا وميلانيا فحص كورونا وسنرى النتيجة قريبا".

وكانت هوب هيكس على متن طائرة الرئاسية يوم الثلاثاء لحضور المناظرة التي جمعت الرئيس ترامب والمرشح الديمقراطي في سباق الرئاسة جو بايدن.