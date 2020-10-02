الجيش الإيراني يعلن الاكتفاء الذاتي في مجالي القوة البحرية والصاروخية

قال مساعد قائد القوة البحرية الإيرانية للشؤون التنسيقية، الأدميرال حمزة علي كاوياني، إن هذه القوة حاضرة بنشاط في ساحة الدفاع عن مصالح بلاده، ولن تسمح للعدو بالقيام بتحركات ضد مصالح إيران.

ونقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، عن كاوياني أن القوة البحرية الإيرانية تمكنت من تدمير القوة البحرية لنظام البعث العراقي خلال 67 يوما، إبان الحرب العراقية الإيرانية (1980- 1988) حيث لم تستطع استعادة قواها حتى نهاية الحرب.

وذكر أن القوة البحرية الإيرانية تمكنت في فترة الحرب من قطع صادرات النفط العراقي ومنع الواردات إليه، كما كانت تقوم بتفتيش السفن المشتبه بحمل مساعدات لنظام البعث، مضيفا "لقد قمنا خلال فترة الحرب نفسها بمرافقة أكثر من 10 آلاف سفينة تجارية لنا، وكان ذلك في الواقع عملا عظيما لم يحدث مثله في الحروب البحرية سوى في مرحلة الدفاع المقدس".

وأكد حمزة علي كاوياني أن القوة البحرية الإيرانية، اليوم، حاضرة بفخر وفاعلية في ساحة الدفاع عن مصالح بلادها، ولن تسمح للعدو بالقيام بأية تحركات ضد مصالح إيران، قائلا: "لقد قمنا خلال العقد الأخير بحماية 5 آلاف سفينة من قراصنة البحر، والمجموعات البحرية الإيرانية ناشطة بصورة مستقلة، وهنالك الآن المجموعة البحرية الـ 69 متواجدة في المياه الدولية".

وأشار الأدميرال حمزة علي كاوياني، إلى الاكتفاء الذاتي للقوات المسلحة الإيرانية بنسبة مائة بالمائة في جميع المجالات، خاصة القوة البحرية والصاروخية.