هبوط في بورصات وتراجع قيمة عملات بعد إصابة ترامب وزوجته بكورونا

شهدت بورصات آسيوية، اليوم الجمعة، تراجعا بعد الإعلان عن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته بفيروس كورونا المستجد، وتراجعت عملتي أستراليا ونيوزيلندا أمام الدولار الأمريكي.

أفادت قناة "السومرية"، صباح اليوم الجمعة، بأن مؤشر "نيكي" الياباني انخفض بحلول الساعة 08:40 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.78% إلى 23003 نقطة، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ"، وأن الهبوط جاء بعدما أظهرت اختبارات ترامب وزوجته ميلانيا لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" نتائج إيجابية.

وتراجع مؤشر الأسهم S&P/ASX بنسبة 1.54% إلى 5782 نقطة. وفي الصين، تراجع مؤشر "شنغهاي" المركب بنسبة 0.20% إلى 3218 نقطة.

وفي سوق العملات، تراجع الدولار النيوزيلندي أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.32% إلى 0.6629 دولار نيوزيلندي.

أما الدولار الأسترالي فقد هبط بنسبة 0.60% مقابل العملة الأمريكية إلى 0.7142 دولار أسترالي للدولار.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد، صباح اليوم.