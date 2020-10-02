أول دولة تعلق على إصابة ترامب بكورونا

علق وزير الإسكان البريطاني روبرت جينريك، اليوم الجمعة، على إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا المستجد.

وقال جينريك لشبكة "سكاي" البريطانية، "نريد جميعا أن نرسل أطيب تمنياتنا للرئيس ترامب والسيدة الأولى وعائلة ترامب ونتمنى لهم الشفاء العاجل".

"We know what it's like to have, in our case a prime minister, who tests positive for Covid."@RobertJenrick tells @KayBurley he wishes a speedy recovery to President Donald Trump and First Lady Melania, who have tested positive for #COVID19.https://t.co/FdJlG0T11j #KayBurley pic.twitter.com/73gl3k6t3o — SkyNews (@SkyNews) October 2, 2020

وأضاف جينريك "نعرف كيف يكون الأمر، في حالتنا، أصيب رئيس الوزراء بكوفيد-19، نتمنى أن يتحسن هو (ترامب) وزوجته سريعا".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة لديها بروتوكول واضح يتولى بموجبه نائب الرئيس إدارة شؤون البلاد إذا اقتضى الأمر".

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أصيب بفيروس كورونا في مارس/ آذار وأدخل المستشفى لعدة أيام.

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا".

كما صرح شون كونلي، الطبيب الشخصي لترامب، بأن الرئيس يستطيع القيام بمهامه بغض النظر عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.