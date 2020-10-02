تراجع البورصات الأوروبية بعد إعلان إصابة ترامب بفيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام دولية، اليوم الجمعة، بانخفاض وتراجع البورصات المالية الأوروبية بعد إعلان إصابة الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ وزوجته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

ونقلت وكالة "رويترز" المؤشرات الاقتصادية والمالية الأخيرة حيث تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي، بالإضافة إلى تراجع مؤشر داكس الألماني.

وشهدت السوق الأوروبية انخفاضا في الأسواق الفرنسية أيضا من خلال مؤشر كاك وتراجع مؤشر فايننشال تايمز في الأسواق البريطانية.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا".