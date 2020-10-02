تعرض صحفيين محليين ودوليين لإطلاق نار من قبل القوات الأرمينية في قره باغ

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية، ليلى عبداللايفا، عن تعرض صحفيين محليين ودوليين لإطلاق نار من قبل القوات المسلحة الأرمينية في قرية غابانلي، منطقة ترتر، في قره باغ.

موسكو - سبوتنيك. وكتبت المتحدثة الأذربيجانية على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة: "تعرض صحفيون محليون ودوليون لإطلاق نار من قبل القوات المسلحة الأرمينية في قرية غابانلي بمنطقة ترتر".

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/ سبتمبر الجاري، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان مجلس الوزراء الأرميني حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب الأحداث في ناغورني قرة باغ.