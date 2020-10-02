ميركل تدعم إقامة علاقات بناءة مع تركيا رغم الخلافات

أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أنها تدعم إقامة علاقات بناءة مع تركيا على الرغم من كل الخلافات.

وأشارت، في مستهل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، إلى أن تركيا شريك في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وشددت المستشارة الألمانية على حاجة كل من تركيا والاتحاد الأوروبي إلى الآخر في قضية اللاجئين، وأن بروكسل "مهتمة للغاية بتطوير علاقة بناءة" مع أنقرة، وذلك بحسب هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله".

وعن النزاع حول ملكية مناطق شرقي البحر المتوسط بين تركيا من جهة واليونان وقبرص (وهما عضوان في الاتحاد الأوروبي) من جهة أخرى، قالت ميركل: "لا بد بطبيعة الحال أن نزيل التوترات في شرق المتوسط وبحر إيجة، وبالنسبة إليّ فإن الدبلوماسية تلعب دورا بارزا في هذا الشأن".

ويأتي النزاع على خلفية قيام تركيا بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في هذه المنطقة، وهو الأمر الذي تعتبره اليونان وقبرص إجراء غير مشروع، وعلى إثر ذلك، كان الاتحاد الأوروبي قد منح تركيا مهلة نهاية أغسطس/ آب الماضي، لوقف أعمال التنقيب وهدد بفرض عقوبات إضافية على أنقرة.