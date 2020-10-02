بعد إصابة ترامب وزوجته بكورونا... نتنياهو: نتمنى لصديقينا الشفاء العاجل والكامل

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على إصابة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا، بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، تمنى خلالها الشفاء العاجل والكامل لترامب وزوجته من فيروس كورونا.

Like millions of Israelis, Sara and I are thinking of President Donald Trump and First Lady Melania Trump and wish our friends a full and speedy recovery. https://t.co/UcxQpsxBLE — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) October 2, 2020

وقال نتنياهو: "مثلنا مثل الملايين من الإسرائيليين، نفكر أنا وسارة في الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، ونتمنى لصديقينا الشفاء العاجل والكامل.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا".