رئيس الوزراء الأرميني: يريفان لديها الدليل على دعم تركيا العسكري لأذربيجان

أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم الجمعة، بأن يريفان يمكنها إثبات مشاركة تركيا في قيادة الهجوم على منطقة قره باغ.

وجاء هذا التعليق لباشينيان خلال مقابلة مع صحيفة "فيغارو" الفرنسية، ردا على سؤال حول ما إذا كان لديه دليل على دعم تركيا العسكري لأذربيجان: "نعم، لدينا الدليل".

وأشار باشينيان إلى أن روسيا وفرنسا وإيران اعترفت بالفعل بتورط الجيش التركي في هجوم واسع النطاق على ناغورني قره باغ في 27 أيلول/سبتمبر.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/ سبتمبر الجاري، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان أرمينيا حالة الحرب والتعبئة العامة.

وأعلن الناطق باسم زعيم ناغورني قره باغ، فغرام بوغوسيان، أن رئيس جمهورية ناغورني قره باغ، المعلنة من جانب واحد، أرايك آروتيونيان، قد أعلن حالة الحرب والتعبئة العامة لمن تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر.

ودعا عدد من الدول، من بينها روسيا وفرنسا، طرفي الصراع إلى ضبط النفس. كما أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، محادثة هاتفية، يوم الأحد الماضي أشارا خلالها إلى أهمية بذل كل جهد ممكن لمنع التصعيد في قره باغ.