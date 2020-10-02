أرمينيا: نشهد تورط تركيا في العدوان الأذربيجاني بالخبراء والسلاح ومقاتلين من سوريا

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية، آنا نغداليان، بأن تركيا تدعم أذربيجان منذ التسعينيات، مؤكدة تورط تركيا بشكل مباشر في العدوان الأذربيجاني.

موسكو - سبوتنيك. وقالت متحدثة الخارجية، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، رداً على تصريحات أردوغان بشأن ضرورة سحب القوات الأرمينية من "أراضي ناغورني قره باغ المحتلة والمناطق المجاورة" وبقاء فرصة حل النزاع بين أرمينيا وأذربيجان دون تدخل خارجي:

وأضافت نغداليان: "يقاتل الخبراء العسكريون الأتراك جنبًا إلى جنب مع الأذربيجانيين، الذين يستخدمون الأسلحة التركية، بما في ذلك الطائرات المسيرة والطائرات الحربية وتقوم تركيا بتجنيد ونقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب المجندين من أجزاء من سوريا التي يسيطرون عليها ومن ليبيا - وهم على موجودون على الأرض ويقاتلون شعبنا اليوم".

"الدعم التركي لأذربيجان مستمر منذ التسعينيات، عندما فرضت حصارًا بريًا على جمهورية أرمينيا. لكننا نشهد الآن تورط تركيا بشكل مباشر في العدوان الأذربيجاني".

وأعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم الجمعة، بأن يريفان يمكنها إثبات مشاركة تركيا في قيادة الهجوم على منطقة قره باغ.

جاء هذا التعليق لباشينيان خلال مقابلة مع صحيفة "فيغارو" الفرنسية، ردا على سؤال حول ما إذا كان لديه دليل على دعم تركيا العسكري لأذربيجان: "نعم، لدينا الدليل".

وأشار باشينيان إلى أن روسيا وفرنسا وإيران اعترفت بالفعل بتورط الجيش التركي في هجوم واسع النطاق على ناغورني قره باغ في 27 أيلول/ سبتمبر.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/ سبتمبر الجاري، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان أرمينيا حالة الحرب والتعبئة العامة.