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    المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب لمنصب نائب الرئيس، يقبل المرشح الجمهوري حاكم ولاية إنديانا مايك بنس، بعد خطاب خلال جلسة اليوم الثالث للمؤتمر الوطني الجمهوري في كليفلاند، 20 يوليو 2016.

    طريق بنس لتولي رئاسة أمريكا مؤقتا إذا عجز ترامب عن أداء مهامه

    © AP Photo / Mary Altaffer
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    مثل اثنين من رؤساء الولايات المتحدة من قبله، يمكن لدونالد ترامب أن يسلم السلطة مؤقتا لنائبه مايك بنس إذا عجز عن أداء مهامه، وذلك على سبيل المثال أثناء خضوعه لإجراء طبي كعلاج لفيروس كورونا.

    الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    ترامب يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا
    وقال ترامب، اليوم الجمعة، إن الفحوص أثبتت إصابته بمرض كوفيد-19 وأنه سيدخل الحجر الصحي لبدء عملية التعافي على الفور، وفقا لـ "رويترز".

    بموجب الفقرة الثالثة من التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي، الذي أُقر في عام 1967 بعد اغتيال الرئيس جون كنيدي عام 1963، يمكن لترامب أن يعلن كتابة عن عجزه عن أداء واجباته.

    وسيصبح بنس عندئذ قائما بأعمال الرئيس، رغم بقاء ترامب في منصبه. وسيستعيد الرئيس صلاحياته بالإعلان كتابةً عن أنه مستعد للاضطلاع مجددا بمهامه.

    كما تحدد الفقرة الرابعة من التعديل الخامس والعشرين مسارا لتجريد الرئيس من السلطة، وذلك على سبيل المثال إذا رأت حكومته أنه أصبح عاجزا عن أداء مهامه. لكن لم يسبق تفعيل هذا الإجراء من قبل.

     أمثلة على تفعيل الفقرة الثالثة

    - في 13 يوليو/ تموز عام 1985، اختار الرئيس رونالد ريغان إزالة ورم قد يكون سرطانيا بعد اكتشافه خلال عملية منظار للقولون. وقع ريغان خطابا أشار فيه إلى أنه على دراية بأحكام الفقرة الثالثة وإن لم يلجأ إلى تفعيلها رسميا. وأصبح نائب الرئيس جورج دبليو بوش قائما بأعمال الرئيس لما يقرب من ثماني ساعات، من الساعة 11:28 صباحا حتى 7:22 مساء، عندما أصدر ريغان خطابا يعلن فيه أنه أصبح قادرا على استئناف مهامه.

    الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، ويقف خلفه نائبه، مايك بنس، واشنطن، الولايات المتحدة، 13 مارس/ آذار 2020
    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    ترامب يعلن نتائج فحوص فيروس كورونا لنائبه مايك بنس

    - في 29 يونيو/ حزيران 2002، قام الرئيس جورج دبليو بوش بتفعيل الفقرة الثالثة، لينقل صلاحياته مؤقتا إلى نائبه ديك تشيني قبل الخضوع لفحص القولون بالمنظار. أصبح تشيني قائما بأعمال الرئيس من الساعة 7:09 صباحا حتى 9:24 صباحا.

    - في 21 يوليو/ تموز 2007، فعل بوش الفقرة الثالثة مرة أخرى قبل إجراء فحص آخر للقولون. وظل تشينى رئيسا بالوكالة من الساعة 7:16 صباحا حتى 9:21 صباحا.

     الفقرة الرابعة

    بموجب الفقرة الرابعة، يمكن لنائب الرئيس وأغلبية إما من مسؤولي الحكومة أو "أي هيئة أخرى مثل الكونغرس بموجب القانون" إبلاغ رئيسي مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس بأن الرئيس "غير قادر على أداء صلاحيات وواجبات منصبه".

    في مثل هذه الحالة، يتولى نائب الرئيس منصب القائم بأعمال الرئيس. يستأنف الرئيس منصبه بعد إبلاغ رئيسي المجلسين في الكونغرس "بعدم وجود عجز" ما لم يعلن مسؤولون في الحكومة أو هيئة أخرى خلاف ذلك. بعد ذلك يجب أن يجتمع الكونغرس في غضون 48 ساعة لحسم الأمر.

    وإذا صوت ثلثا أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على أن الرئيس غير قادر على أداء مهام منصبه، يظل نائب الرئيس قائما بأعمال الرئيس إلى أن تقرر الانتخابات الرئاسية المقبلة من سيشغل مقعد الرئاسة في البيت الأبيض. وخلاف ذلك، يستأنف الرئيس مهام منصبه.

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