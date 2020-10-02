إيران: لا نربط سياساتنا بالأحداث الداخلية في أمريكا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن بلاده لا تربط سياستها بالأحداث الداخلية في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن المتحدث قوله "إنه منذ بداية الثورة الإسلامية، أرادت الولايات المتحدة القيام بالكثير من العمل ضد إيران حكومة وشعبا لكنها لم تنجح في ذلك".

وأشار خطيب زاده إلى "معارضة المجتمع الدولي لتحرك الولايات المتحدة لإعادة الحظر الأممي على إيران، لافتا إلى أن الإجراءت التي قامت بها الولايات المتحدة خلال فترة رئاسة دونالد ترامب قد وحدت النظام الدولي ضدها.

وعن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن بلاده هي واحدة من الدول المستقلة القليلة التي لا تتأثر سياساتها الداخلية والخارجية بقدوم وذهاب الأشخاص في البيت الأبيض.

وأشار إلى التزامات أوروبا الواردة في الاتفاق النووي، قائلا

"من الواضح أن أوروبا لم تف بكل التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي وأن إيران قد أعلنت هذا الموضوع عدة مرات رسميا وقامت بتفعيل آلية تسوية الخلاف".

وأكد أن الخطوات الخمس التي اتخذتها إيران لتقليص الالتزامات النووية جاءت أيضا لتحقيق التوازن في هذا الاتفاق.