اعتقال أكثر من 500 شخص في إثيوبيا بتهمة التخطيط للتحريض على العنف

أفادت الإذاعة الإثيوبية "فانا" بأن الشرطة في منطقة أوروميا الإثيوبية اعتقلت أكثر من 500 شخص يشتبه في تخطيطهم للتحريض على العنف خلال عطلة إيريش الدينية.

وذكرت الإذاعة اليوم الجمعة أن:

"مفوضية شرطة أوروميا اعتقلت أكثر من 500 شخص كانوا يخططون للتحريض على العنف خلال الاحتفال".

وبحسب المحطة الإذاعية، أعلن جهاز الأمن والمخابرات الوطني في إثيوبيا بدوره عن تعطيل "مؤامرة إرهابية" تهدف إلى التحريض على العنف في مناطق مختلفة من البلاد قبل العطلة.

ووفقًا لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، فقد تم اعتقال أعضاء مجموعة تابعة لجبهة تحرير أورومو (OLF) كانوا يخططون للتحريض على العنف مع جبهة تحرير تيغراي الشعبية.

ولفتت الإذاعة إلى أنه من المقرر إقامة فعاليات بمناسبة عطلة إيريش يوم السبت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا والأحد في مدينة بيشوفت.