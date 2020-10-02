عودة صحفيين فرنسيين أصيبا في قره باغ إلى بلدهما... فيديو

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية آنا نغداليان، اليوم الجمعة، أن صحفيي جريدة "لوموند"، اللذين أصيبا في قره باغ خلال العمليات القتالية، عادا إلى وطنهم.

وقالت نغداليان لوكالة "سبوتنيك": "عاد الصحفيان الفرنسيان إلى وطنهم على متن رحلة فرنسية خاصة".

وفي وقت سابق، أفاد مركز المعلومات الأرميني الموحد أن صحفيين من صحيفة "لوموند" الفرنسية أصيبا خلال التفجير في قره باغ.

وبحسب "سبوتنيك أرمينيا"، أصيب مراسل قناة "أرمينيا" التلفزيونية بجروح نتيجة القصف. كما أعلنت صحيفة "24 نيوز" الأرمينية عن إصابة مراسلها في هجوم شنته القوات المسلحة الأذربيجانية في قره باغ.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/سبتمبر الجاري، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان مجلس الوزراء الأرميني حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب الأحداث في ناغورني قرة باغ.