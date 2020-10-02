البيت الأبيض: نائب الرئيس الأمريكي وزوجته ليسا مصابين بكورونا

قال المتحدث باسم نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، اليوم الجمعة، إن نتيجة فحوص كورونا التي خضع لها بنس جاءت سلبية، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس دونالد ترامب إصابته بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس وخضوعه للحجر الصحي.

وذكر المتحدث، ديفين أومالي، على تويتر: "هذا الصباح، جاءت نتائج فحص نائب الرئيس بنس وزوجته سلبية. نائب الرئيس بنس في صحة جيدة ويتمنى لعائلة ترامب الشفاء".

As has been routine for months, Vice President Pence is tested for COVID-19 every day. This morning, Vice President Pence and the Second Lady tested negative for COVID-19. Vice President Pence remains in good health and wishes the Trumps well in their recovery. — Devin O’Malley (@VPPressSec) October 2, 2020

​وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا".