ميركل: الأشهر الأصعب لجائحة كورونا لم تأت بعد

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، في بروكسل، إن أحدث بيانات عن إصابات فيروس كورونا المستجد مقلقة، وأضافت أن أسوأ أشهر في الجائحة لم تأت بعد.

وتابعت، قائلة: "الجميع قلقون من أن أعداد الإصابات في زيادة... الجميع يعلمون أن أصعب أشهر لم تأت بعد"، وفقا لـ "رويترز".

وأعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، يوم الأربعاء الماضي، أن ألمانيا ستخصص 100 مليون يورو إضافي لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد عبر آلية "كوفاكس" الدولية.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كوفيد-19" بواقع أكثر من ألفين إصابة جديدة خلال الـ 24 الساعة الماضية، ووفاة أكثر من 10 مصابين.