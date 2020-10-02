المستشارة الألمانية تلتقي المعارضة البيلاروسية تيخانوفسكايا في 6 أكتوبر

أعلنت نائب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن تلتقي المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، مع المعارضة البيلاروسية، المرشحة السابقة للرئاسة سفيتلانا تيخانوفسكايا، يوم الثلاثاء القادم، 6 تشرين الأول/ أكتوبر، وسيكون الوضع الحالي في بيلاروس في صلب المحادثات.

وقالت ديمر في إفادة صحفية: "يوم الثلاثاء 6 تشرين الأول/ أكتوبر، في الساعة الثالثة مساء، ستستقبل المستشارة المرشحة السابقة للرئاسة في بيلاروس سفيتلانا تيخانوفسكايا في مكتب المستشارة. وستركز المحادثات على الوضع الحالي في بيلاروس بعد الانتخابات الرئاسية".

ووفقا لها، لم يتم التخطيط لعقد مؤتمر صحفي بعد الاجتماع مع تيخانوفسكايا.

وردا على سؤال حول الوضع الذي سيتم فيه استقبال تيخانوفسكايا وفقًا للبروتوكول قالت "إنها مرشحة رئاسية".

يشار إلى أن مؤيدي تيخانوفسكايا اعلنوا سابقا عن خطط لعقد مثل هذا الاجتماع بعد محادثاتها مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وأكدت ميركل، يوم 30 أيلول/ سبتمبر، في البوندستاغ أنها ستلتقي بتيخانوفسكايا.

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروس في التاسع من آب/ أغسطس، عقب الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها رئيس الدولة الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، غير أن المعارضة في بيلاروس اعتبرتها غير نزيهة ونتائجها مزورة. وتعتبر المعارضة أن تيخانوفسكايا المتواجدة حاليا في ليتوانيا هي الفائزة وتطالب بإجراء انتخابات جديدة.