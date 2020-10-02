رئيسة المفوضية الأوروبية: جائحة كوفيد-19 تثير القلق مجددا في أوروبا

قالت أورسولا فون دير ليين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن جائحة كوفيد-19 في أوروبا باتت تثير القلق من جديد، ولا يزال يتعين مواصلة التركيز على التصدي لها.

وأضافت، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "الوضع الوبائي مقلق. لذلك يتعين أن نواصل تركيزنا الشديد على تجنب العودة للوضع الخطير الذي شهدناه في الربيع الماضي"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وتابعت أن الاتحاد الأوروبي يحرز تقدما في الحصول على لقاحات محتملة للفيروس، وأضافت: "إحراز تقدم بخصوص اللقاحات هو أساس أي حل طويل الأمد لهذه الأزمة".

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، في بروكسل، إن أحدث بيانات عن إصابات فيروس كورونا المستجد مقلقة، وأضافت أن أسوأ أشهر في الجائحة لم تأت بعد.

وتابعت، قائلة: "الجميع قلقون من أن أعداد الإصابات في زيادة... الجميع يعلمون أن أصعب أشهر لم تأت بعد"، وفقا لـ "رويترز".