أردوغان: سيتواصل الكفاح حتى تحرير قره باغ من الاحتلال الأرميني

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أنه يأمل في استمرار هجوم الجيش الأذربيجاني و تحرير جميع الأراضي المحتلة في كاراباخ من قبل أرمينيا.

وقال أردوغان خلال كلمة له في قونيا نقلتها صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد حررت أذربيجان بالفعل مساحة كبيرة آمل أن تواصل نضالها حتى تحرر كل أراضيها في قاره باغ".

İşgal altındaki topraklarını kurtarma ve vatanlarını koruma mücadelelerinde, Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız.



Bölgede kalıcı barışın yolu, Ermenistan'ın işgal ettiği her karış Azerbaycan toprağından geri çekilmesinden geçmektedir. pic.twitter.com/NqX2JwIBb9 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 1, 2020

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/ سبتمبر الجاري، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان أرمينيا حالة الحرب والتعبئة العامة.

وأعلن الناطق باسم زعيم ناغورني قره باغ، فغرام بوغوسيان، أن رئيس جمهورية ناغورني قره باغ، المعلنة من جانب واحد، أرايك آروتيونيان، قد أعلن حالة الحرب والتعبئة العامة لمن تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر.

ودعا عدد من الدول، من بينها روسيا وفرنسا، طرفي الصراع إلى ضبط النفس. كما أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، محادثة هاتفية، يوم الأحد الماضي أشارا خلالها إلى أهمية بذل كل جهد ممكن لمنع التصعيد في قره باغ.