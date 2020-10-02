مركز روسي يطور جهازا يكتشف "كورونا" عبر تحليل جزيئات الهواء

طور خبراء مركز "غامالي" الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، جهازا قادرا على التعرف على ما يصل إلى 86 من مسببات الأمراض في الهواء، بما في ذلك فيروس كورونا.

وقال أرتيوم تكاتشوك، رئيس مختبر الطب الحيوي، خلال مؤتمر صحفي "هذا جهاز يسمح لك بتحديد ما يصل إلى 86 من العوامل البيولوجية المسببة للأمراض في الهواء كالفيروسات والبكتيريا".

وأضاف تكاتشوك "يمكن للجهاز الذي تم إنشاؤه في العام 2015، العمل تلقائيا دون تدخل بشري مباشر، في وضع ثابت وعلى مدار الساعة".

ووفقا لتكاتشوك ، يتكون الجهاز من مجمع كشف عن العوامل البيولوجية المسببة للأمراض من عدة وحدات مستقلة يمكنها إجراء تحليل محدد ودقيق. نتائجها قابلة للمقارنة مع الدراسات في المختبر البيولوجي.

وتابع تكاتشوك: "بما أن هناك حاجة ماسة الآن لأدوات التشخيص والكشف السريع عن مثل هذه الأمراض المعدية الخطيرة مثل "كوفيد-19"، فإن هذا الجهاز سينتهي قريبًا من الاختبارات النهائية والبدء بالإنتاج التسلسلي".

وقال تكاتشوك "سيبدأ وضع الجهاز في المترو والمطارات اعتبارا من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، حيث تمت الموافقة على تركيب حوالي مائة نقطة".

وختم تكاتشوك بالقول "يغطي الجهاز مساحة لا تقل عن 100 متر مربع ويمكن توصيله مباشرة بأنظمة التهوية. حيث يسمح بتحليل جزئيات الهواء داخل المباني".