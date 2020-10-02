أرمينيا تعلن إسقاط 5 طائرات و3 مروحيات أذربيجانية

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية أرتسرون هوفهانيسيان، اليوم الجمعة، أن قوات قره باغ أسقطت خمس طائرات أخرى وثلاث مروحيات تابعة للقوات الجوية الأذربيجانية اليوم الجمعة.

يريفان - سبوتنيك. وقال المتحدث في تصريح نشر في صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن "الضربات الدقيقة لوحدات جيش دفاع قره باغ في حوالي الساعة 16:00 (15:00 بتوقيت موسكو) أسقطت خمس طائرات معادية وثلاث مروحيات".

وكانت وزارة الدفاع الأرمينية قد أعلنت، في وقت سابق، عن إسقاط طائرتين تابعتين لسلاح الجو الأذربيجاني.

وبدوره، أعلن نائب رئيس وزراء أرمينيا، أمس الخميس، عن مقتل 1280 وجرح 2700 جندي أذربيجاني خلال الصراع في قره باغ.

ونشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بيانات أظهرت فيها الخسائر البشرية والمادية التي تكبدتها القوات المسلحة الأرمنية، خلال المعارك الجارية على طول خط التماس في إقليم ناغورني قره باغ .

وبحسب وزارة الدفاع بلغت الخسائر الأرمينية خلال فترة الاشتباكات 200 دبابة وعربة مصفحة، 228 منصة مدفعية وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، 30 منصة للدفاع الجوي، ستة مراكز قيادة ومراكز قيادة ومراقبة، مستودعات ذخيرة وأكثر من 110 عربة، فضلا عن تدميرها منظومة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس 300" .

ودعا الرؤساء، الروسي فلاديمير بوتين، والأميركي دونالد ترامب، والفرنسي إيمانويل ماكرون، في بيان مشترك حول الوضع في قره باغ، أذربيجان وأرمينيا إلى وقف الأعمال القتالية والتوجه إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة.

وبدوره، أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم الجمعة، أن يريفان يمكنها إثبات مشاركة تركيا في قيادة الهجوم على قره باغ، على حد تعبيره.

بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأرمينية، آنا نغداليان، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، إنه "لا جدوى من الحديث عن عملية السلام في الوقت الذي نواجه فيه عدوانا واسع النطاق مخططا له من قبل أذربيجان".