تمنى له الشفاء... بايدن يعلق على إصابة ترامب بكورونا

علق جو بايدن، المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية على إصابة غريمه الجمهوري، الرئيس دونالد ترامب، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشر بايدن تغريدة جديدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الجمعة، تمنى فيها الشفاء لغريمه في الترشح للرئاسة الأمريكية، ترامب، جراء إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family. — Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020

وذكر جو بايدن أنه وزوجته جيل يدعيان لترامب وزوجته ميلانيا بالشفاء العاجل والسريع جراء إصابتهما بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يجري بايدن، اليوم الجمعة، الفحوصات اللازمة للتأكد من أنه غير حامل لعدوى الفيروس.

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا".