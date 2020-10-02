ميلانيا ترامب تكشف عن حالتها الصحية بعد الإصابة بكورونا

خرجت ميلانيا ترامب، قرينة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتدلي بأول تعليق بشأن حالتها الصحية، وذلك بعد إعلان إصابتها وزوجها بفيروس "كورونا" المستجد، اليوم الجمعة.

وشكرت ميلانيا ترامب الشعب الأمريكي على دعوات الشفاء التي تتلقاها منهم، وكشفت عن أنها تعاني من أعراض خفيفة بسبب الفيروس.

وتابعت: "لكن بشكل عام أشعر أنني بحالة جيدة، إنني أتطلع إلى الشفاء العاجل".

Thank you for the love you are sending our way. I have mild symptoms but overall feeling good. I am looking forward to a speedy recovery. — Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020

​وكانت ميلانيا ترامب أكدت في تغريدة سابقة لها، اليوم الجمعة، أنها وزوجها الرئيس الأمريكي في الحجر الصحي في المنزل بعد أن ثبتت إصابتهما بـ(كوفيد-19)، مؤكدة أنهما بخير وأنها أجلت جميع ارتباطاتها القادمة.

وطلبت من الأمريكيين التأكد من بقائهم آمنين وأنهم سيتجاوزون تلك الأزمة معا.

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together. — Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020

​وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكد ترامب إصابة مساعدته هوب هيكس بفيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب: "مساعدتي هوب هيكس أصيبت بالفيروس وأجريت أنا وميلانيا فحص كورونا وسنرى النتيجة قريبا".

وكانت هوب هيكس على متن طائرة الرئاسية، يوم الثلاثاء، لحضور المناظرة التي جمعت الرئيس ترامب والمرشح الديمقراطي في سباق الرئاسة جو بايدن.