أرمينيا تطلب من الناتو شرح سبب "قصف المقاتلات التركية لقره باغ"

قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إنه يتعين على حلفاء تركيا في الناتو تفسير سبب قصف طائرات "إف 16" التركية لقره باغ، مما أسفر عن مقتل مدنيين.

ونقل عن باشينيان، قوله في الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء:

"القوات المسلحة التركية متورطة بشكل مباشر في الأعمال العدائية (في قره باغ). يجب على حلفاء تركيا في الناتو توضيح سبب إطلاق طائرات إف -16 النار على مدن وقرى قره باغ، مما أسفر عن مقتل مدنيين".

وأضاف أن "الإرهابيين الذين تم جلبهم من الشرق الأوسط يقاتلون إلى جانب أذربيجان تحت رعاية تركيا".

وقال باشينيان: "كيف يمكن لشخص ما أن يقترح (لأرمينيا) ترك سكان ناغورني قره باغ العزل وجها لوجه مع الإرهابيين والمتطرفين. لا يمكن التوصل إلى هدنة إلا إذا تم طرد تركيا من جنوب القوقاز".

ودعا قادة روسيا والولايات المتحدة وفرنسا - الدول المشاركة في رئاسة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا - في وقت سابق إلى وقف فوري للأعمال العدائية في ناغورني قره باغ.