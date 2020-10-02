الدنمارك تعتزم إعدام مليون حيوان "منك" بسبب كورونا

قررت السلطات الدنماركية إعدام ما يصل إلى مليون من حيوانات المنك التي تم تربيتها في مزارع الفراء، لمنع المزيد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد رصد إصابات في أكثر من 40 مزرعة.

موسكو - سبوتنيك. وأعلنت وزارة البيئة والغذاء الدنماركية، اليوم الجمعة، أن 41 مزرعة تعرضت للإصابة بفيروس كورونا المستجد ، وهناك 20 مزرعة أخرى معرضة للإصابة. وبحسب معلومات وكالة "رويترز"، يجري الحديث حول نحو مليون منك.

وقال وزير البيئة والغذاء، مرغنس ينسن: "هدفي الرئيسي هو ضمان ألاّ تعرّض مزارع المنوك لخطر إصابة الناس، لذلك قررت الحكومة القضاء على المنوك".

ويذكر أن حالات إصابة حيوانات المنك بفيروس كورونا المستجد قد رصدت سابقاً في هولندا، إسبانيا والولايات المتحدة.