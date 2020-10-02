أردوغان: حولنا المتوسط إلى مساحة "أنشطة مشروعة" ونعيش أفضل لحظات تاريخنا

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات أدلى بها، اليوم الجمعة، أن الاتفاق الموقع مع ليبيا حول شرقي البحر المتوسط إلى مساحة "أنشطة مشروعة".

وشدد أردوغان في تصريحات أدلى بها خلال افتتاح أحد مستشفيات البلاد، على أن بلاده حولت قسما هاما من شرقي البحر الأبيض المتوسط إلى مساحة "أنشطة مشروعة من خلال الاتفاق الذي تم مع ليبيا والمنطقة البحرية لجمهورية شمال قبرص التركية".

وأكد أردوغان على أن بلاده تعيش "أفضل فترات تاريخها" في مكافحة "التنظيمات الإرهابية"، منوها إلى أن بلاده تسيطر على مساحة تقدر بحوالي 8200 كيلومترا من الأراضي السورية "ليس رغبة بذلك وإنما من أجل ضبط الهجمات المحتملة على تركيا".

وصادق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الخميس، على اتفاق تركي وليبي بشأن ترسيم حدود مناطق الاختصاص في البحر الأبيض المتوسط.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية إن الاتفاقية "تم تسجيلها لدى الأمانة العامة، وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة"، بحسب شهادة التسجيل المؤرخة الأربعاء.

وتنص المادة 102 على أن "كل معاهدة وكل اتفاقية دولية تبرمها أي دولة عضو في الأمم المتحدة، يجب أن تسجل في أقرب وقت ممكن لدى الأمانة العامة وتنشرها".

في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019، وقعت أنقرة وطرابلس مذكرتي تفاهم؛ أحدهما حول التعاون العسكري والأخرى حول الحدود البحرية لدول شرق البحر المتوسط.

وتصاعد الخلاف، في 10 أغسطس/ آب، حين أرسلت تركيا سفينة لاستكشاف الغاز الطبيعي وسفنا حربية إلى مياه تتنازع السيادة عليها مع اليونان، حيث تدعي أنقرة أحقيتها في التنقيب بمناطق خارج حدودها البحرية.