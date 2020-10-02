سيناتور جمهوري أمريكي يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن السيناتور في الحزب الجمهوري الأمريكي، مايك لي، اليوم الجمعة، عن إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال في بيان شاركه عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إنه بعد شعوره، أمس الخميس، بأعراض مرتبطة بحساسية طويلة المدى، ذهب لإجراء فحص طبي وجاءت نتيجة اختباره لفيروس "كورونا" المستجد "إيجابية"، وأضاف أنه زار البيت الأبيض خلال الأيام الماضية.

وتابع مايك لي أنه بناء على نصيحة طبيب مجلس الشيوخ، سيلزم الحجر الصحي داخل منزله خلال العشرة أيام المقبلة، وأنه سيمارس عمله من المنزل.

​وتأتي إصابة مايك لي بكورونا بعدما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ممثل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية 2020، اليوم الجمعة، عن إصابته هو زوجته ميلانيا ترامب بفيروس "كورونا" المستجد.

وأعلن الحزب الديمقراطي الأمريكي، يوم 19 أغسطس/ آب، ترشيح جو بايدن رسميا للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، وأكد بايدن يوم 21 أغسطس، قبوله رسميا ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، التي يتنافس فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري مع جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي، وهما أبرز المرشحين في تلك الانتخابات.