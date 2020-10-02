مسؤول إيراني بارز: الأمم المتحدة أكدت أحقية أذربيجان في قره باغ ويجب احترام ذلك

قال مساعد رئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، إن الحفاظ على الأمن الكامل لحدود بلاده يحظى بأولوية هامة.

وأكد عبد اللهيان في تغريدة أن بلاده لا تجامل أحدا في هذا الشأن، قائلا "قرارات الأمم المتحدة أكدت على سيادة أذربيجان على أراضي قره باغ، والحل الأساسي يكون عبر احترام وحدة الأراضي، وإيقاف الحرب فورا، وبدء المفاوضات السياسية"، وفقا لوكالة فارس.

قطعنامه های UN بر حاکمیت آذربایجان بر اراضی #قره_باغ تاکید دارد.احترام به تمامیت ارضی، توقف فوری جنگ و مذاکره سیاسی راه کار اصلی است. تداوم جنگ و حضور تروریست های تکفیری در منطقه قره باغ ، تهدید صلح و امنیت است. حفظ امنیت کامل مرزهای ایران اولویت مهم ماست و با کسی تعارف نداریم. pic.twitter.com/NovUPJpQ5V — H.amirabdollahian (@Amirabdolahian) October 2, 2020

وشدد مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، على أن استمرار الحرب وتواجد عناصر إرهابية تكفيرية في منطقة قره باغ يهدد السلام والأمن.

وكان الاتحاد الأوروبي دعا، اليوم الجمعة، أرمينيا وأذربيجان لوقف فوري لإطلاق النار في منطقة ناغورني قره باغ والعودة إلى المفاوضات.

وقال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، في مؤتمر صحفي عقده عقب اليوم الأول لقمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "ندعو أرمينيا وأذربيجان لوقف فوري لإطلاق النار في منطقة ناغورني قره باغ والعودة إلى المفاوضات".

وأعرب ميشيل عن أمله أن تلعب تركيا دورا أكثر إيجابية في تهدئة الصراع في منطقة ناغورني قره باغ.