صحيفة: توتر كبير لدى موظفي "البيت الأبيض" بعد إصابة ترامب بفيروس كورونا

يشعر الموظفون في المقر التنفيذي التابع للبيت الأبيض بـ "التوتر" بعد إعلان إصابة الرئيس الأمريكي وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

وبحسب مصادر مطلعة داخل البيت الأبيض نقلت عنها صحيفة "سي إن إن"، اتخذ الموظفون في الداخل أعلى درجات الحيطة والحذر لكنهم قلقون جدا بسبب وجود الرئيس والسيدة الأولى في "عزل ذاتي" داخل مقر البيت الأبيض.

ويعمل في السكن الخاص التابع للبيت الأبيض حوالي 90 عاملاً، بما في ذلك ستة خدم وثمانية موظفين، وعدد من الطهاة، بالإضافة إلى مدبرة منزل، وموظفو العناية بالحدائق والزهور وعمال الصيانة والدعم وغيرهم.

وكانت السيدة الأولى في أمريكا قد خفضت في مارس/ آذار الماضي عدد العاملين داخل البيت الأبيض، ليقتصر العمل على المهام الضرورية جدا، في حين أن بعض العمال لا يحضر إلا عند الحاجة.

وطلبت السيدة الأولى من جميع موظفي الإقامة ارتداء أغطية للوجه وممارسة التباعد الاجتماعي، في أروقة البيت الأبيض، الذي يحتوي على حوالي 132 غرفة بمساحة تقدر بحوالي 55 ألف قدم مربع.

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد، وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا".