بعد إصابته بكورونا... التأجيل أو التنظيم الافتراضي لفعاليات حملة ترامب الانتخابية

قال مدير الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيتم تعطيل أحداث وفعاليات الحملة أو إقامتها افتراضيا، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأوضح بيل ستيبين، مدير حملة ترامب، في تصريحات نقلتها وكالة "فرانس برس" أن جميع الفعاليات التي ستجريها الحملة سيتم تأجيلها أو عقدها افتراضيا، بسبب إصابته بـ"كوفيد 19".

وتابع بقوله "كل أحداث الحملة المعلن عنها سابقا، والتي تنطوي على مشاركة الرئيس في طور الانتقال إلى أحداث افتراضية أو يتم تأجيلها مؤقتا".

كما أشار ستيبين إلى أنه تم تأجيل كافة الأحداث المفترض مشاركة السيدة الأولى، ميلانيا ترامب، بعدما ثبت إصابتها بفيروس كورونا.

كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الرئيس ترامب يرغب في التحدث إلى الشعب الأمريكي.

وأوضحت المتحدثة باسم ا البيت الأبيض أن الشعب الأمريكي سيستمع إلى ترامب بشكل ما قريبا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي مكيناني إنه تم وضع نظام لتعقب المخالطين في البيت الأبيض على الفور بعدما تأكدت إصابة هوب هيكس مساعدة الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا.

وأضافت "على الفور بدأ تعقب المخالطين وتم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية".

وقالت إن ترامب تلقى نتيجته الإيجابية ليل الخميس، و"في غضون ساعة، أعلنا تلك المعلومات للشعب الأمريكي".

وأضافت مكيناني "يمكن القول إنكم سترون الرئيس وتسمعون منه مع مضيه في جدول أعماله... نبحث عددا من الوسائل المختلفة لفعل ذلك، لكنه يريد التحدث إلى الشعب الأمريكي".

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا".