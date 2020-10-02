تعرض حافلة تقل صحفيين من روسيا وأرمينيا ومتطوعا أمريكيا للقصف في قره باغ

تعرضت حافلة تقل صحفيين روس وأرمن ومتطوعا من الولايات المتحدة لقصف في مدينة مارتاكيرت في قره باغ، ولم يسجل وقوع إصابات.

موسكو - سبوتنيك. أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في أرمينيا بتعرض حافة لقل صحفيين للقصف، وأكد أنه "عند الخروج من منطقة مارتاكيرت، وأثناء مرور الحافلة بجانب مواقع تابعة للجيش الأرمني، تم قصف الحافلة بطريقة غير متوقعة".

وأضاف المراسل: "سمع دوي انفجار بالقرب من الحافلة، وكسرت موجة الانفجار الزجاج الجانبي، واصطدم الصحفيون بأرضية الحافلة، بسبب انزياحها من مكانها".

وأكد الصحفي أن الفريق الذي كان يستقل السيارة "اتخذ قرارا بالتوقف والاختباء في ملجأ" بعد الحادث.

وتعرضت لإطلاق النار مجموعة التصوير التابعة لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، ومراسل برنامج القناة الأولى فريما بوكاجيت، ومراسل وكالة "ريا نوفوستي" (سبوتنيك) بالإضافة إلى أربعة صحفيين وفنيين تابعين للقنوات الأرمنية، ومتطوعين من الولايات المتحدة العاملين في يريفان.

ووفقا للمراسل، سبق للصحافيين أن زاروا مدينة مارتاكيرت التي غادرها المدنيون تمامًا لاستمرار قصفها، بعد تصوير ورصد حالات الدمار وإجراء مقابلات مع أفراد الجيش الأرمني، وعند عودة مراسلي وسائل الإعلام إلى ستيباناكيرت، وفي الطريق تعرضوا للقصف.

وبعد أن توقف القصف، قرر مرافق المركز الإعلامي المحلي العودة إلى الحافلة ومغادرة المدينة بشكل عاجل، ولم يصب أي من أعضاء الفرق الإعلامية أثناء القصف.

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية أرتسرون هوفهانيسيان، اليوم، أن قوات قره باغ أسقطت خمس طائرات أخرى وثلاث مروحيات تابعة للقوات الجوية الأذربيجانية اليوم الجمعة.

ودعا الرؤساء، الروسي فلاديمير بوتين، والأميركي دونالد ترامب، والفرنسي إيمانويل ماكرون، في بيان مشترك حول الوضع في قره باغ، أذربيجان وأرمينيا إلى وقف الأعمال القتالية والتوجه إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة.

وبدوره، أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم الجمعة، أن يريفان يمكنها إثبات مشاركة تركيا في قيادة الهجوم على قره باغ، على حد تعبيره.