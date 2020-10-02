قاليباف: إيران ضمن الدول الخمس الأولى في العالم في مجال المعدات الجوفضائية

أعلن محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني، أن إيران اليوم تعد من بين الدول الخمس الأولى في العالم في مجال المعدات الجوفضائية.

وقال: "إن المجلس يقف إلى جانب الحكومة من أجل حل مشاكل المواطنين وخفض الضغوط الاقتصادية عن كاهلهم"، حسب وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".

وأشار إلى أن مرحلة الدفاع المقدس (1980-1988) كانت المصدر للتطور في جميع المجالات، مشيرا إلى تحقق "منطق الشهداء والإيمان بالسنن الإلهية ونرى اليوم أيضا تحقق هذا المنطق في جميع الأصعدة الدفاعية خاصة الجوفضاء حيث أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم تأتي ضمن الدول الخمس الاولى في العالم في مجال صنع المعدات الجوفضائية".

وأكد أن إيران تمتلك اليوم أكثر المعدات والإمكانيات العسكرية والحربية تعقيدا في مختلف الأبعاد وقال: إننا نصنع اليوم المحركات وعلب التروس الأكثر تقنية لمختلف أنواع الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز.