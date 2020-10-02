بعد إصابة ترامب... جو بايدن يعلن خلوه من كورونا

قال طبيب مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، اليوم الجمعة، إن الأخير غير مصاب بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد إعلان إصابة منافسه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالفيروس التاجي.

وأشار طبيب بايدن إلى أن نتائج الأخير وزوجته جاءت "سلبية"، وذلك بعد أن كشف ترامب أنه ثبتت إصابته بعد أيام فقط من مناظرتهما الأولى.

وذكر الطبيب، كيفين أوكونور، في بيان صادر عن حملة بايدن الانتخابية: "خضع جو بايدن وزوجته الدكتورة جيل بايدن لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل لـ(كوفيد-19) اليوم ولم يتم اكتشاف إصابتهما بالمرض".

كما أكد الأنباء جو بايدن، الذي غرد عبر حسابه على موقع "تويتر": "يسعدني أن أبلغكم أن اختبار جيل وأنا جاء سلبيا بالنسبة لـ(كوفيد-19). شكرا للجميع على الرسائل التي عبرتهم فيها عن قلقكم، آمل أن يكون هذا بمثابة تذكير لكم: ارتدوا قناعا، وحافظوا على مسافة اجتماعية، واغسلوا يديكم".

I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands. — Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020

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وكانت تقارير صحفية أمريكية عديدة تداولت مخاوف وقلق من احتمالية تعرض نائب الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الرئاسي الأمريكي، جو بايدن، لعدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ونشرت شبكة "أيه بي سي" الأمريكية تقريرا حول مخاوف إصابة بايدن، 77 عاما، بعدوى "كوفيد 19"، عقب تأكيد إصابة ترامب وزوجته.

وكان بايدن قد علق على إصابة ترامب بتغريدة، قال فيها إنه يتمنى للرئيس والأمريكي وزوجته سرعة الشفاء.

وذكر جو بايدن أنه وزوجته جيل يدعيان لترامب وزوجته ميلانيا بالشفاء العاجل والسريع جراء إصابتهما بفيروس كورونا.