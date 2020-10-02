طبيب ترامب يكشف ما يعانيه هو وزوجته من كورونا

قدم الطبيب المعالج للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحديثا بشأن حالته الصحية هو وزوجته، ميلانيا ترامب، بعد إصابتهما بفيروس "كورونا" المستجد.

وشاركت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي مكيناني، عبر حسابها على موقع "تويتر"، بيانا صادرا عن طبيب ترامب، شون كونلي، بعد الحصول على موافقته الشخصية، والذي يعلن فيه أن الرئيس الأمريكي "لا يزال مرهقا ولكن معنوياته جيدة"، ويتلقى العلاج من فيروس "كورونا" المستجد.

وأشار كونلي إلى أن الرئيس يعالج بجرعة من علاج تجريبي طوره مختبر "ريجينيرون"، بالإضافة إلى الأجسام المضادة والزنك وفيتامين "د" وفاموتيدين والميلاتونين والأسبرين.

وأضاف شون كونلي أن ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي "مازالت بصحة جيدة، ولكنها تعاني من سعال خفيف وصداع.

واختتم بيانه أن باقي أفراد عائلة ترامب بخير، ولم يصابوا بفيروس "كورونا" المستجد بعدما أظهرت نتيجة تحاليلهم أنها "سلبية".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكد ترامب إصابة مساعدته هوب هيكس بفيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب: "مساعدتي هوب هيكس أصيبت بالفيروس وأجريت أنا وميلانيا فحص كورونا وسنرى النتيجة قريبا".

وكانت هوب هيكس على متن طائرة الرئاسية، يوم الثلاثاء، لحضور المناظرة التي جمعت الرئيس ترامب والمرشح الديمقراطي في سباق الرئاسة جو بايدن.