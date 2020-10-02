بيلوسي تجري اختبار الكشف عن كورونا والنتيجة "سلبية"

أعلنت درو هاميل، المتحدثة باسم رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أن نانسي بيلوسي أجرت اختبارا للكشف عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقالت هامبل، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "بدافع الحذر الشديد، تم اختبار بيلوسي للكشف عن كوفيد 19 هذا الصباح من قبل مكتب الطبيب المعالج في الكابيتول. لقد أبلغ الدكتور (بريان) موناهان بيلوسي للتو أن نتيجة اختبارها سلبية".

وكان طبيب مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، اليوم الجمعة، إن الأخير غير مصاب بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد إعلان إصابة منافسه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالفيروس التاجي.

وأشار طبيب بايدن إلى أن نتائج الأخير وزوجته جاءت "سلبية"، وذلك بعد أن كشف ترامب أنه ثبتت إصابته بعد أيام فقط من مناظرتهما الأولى.

وذكر الطبيب، كيفين أوكونور، في بيان صادر عن حملة بايدن الانتخابية: "خضع جو بايدن وزوجته الدكتورة جيل بايدن لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل لـ(كوفيد-19) اليوم ولم يتم اكتشاف إصابتهما بالمرض".

كما أكد الأنباء جو بايدن، الذي غرد عبر حسابه على موقع "تويتر": "يسعدني أن أبلغكم أن اختبار جيل وأنا جاء سلبيا بالنسبة لـ(كوفيد-19). شكرا للجميع على الرسائل التي عبرتهم فيها عن قلقكم، آمل أن يكون هذا بمثابة تذكير لكم: ارتدوا قناعا، وحافظوا على مسافة اجتماعية، واغسلوا يديكم".

Speaker Pelosi and Treasury Secretary Mnuchin spoke by phone today at 1:30 p.m. for approximately 65 minutes. They discussed areas of disagreement including those outlined in the Speaker’s Dear Colleague sent earlier today. Their discussions will continue. https://t.co/Tk7TOkj7X1 — Drew Hammill (@Drew_Hammill) October 2, 2020

​وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا".