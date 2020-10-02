البيت الأبيض: نقل ترامب إلى مستشفى عسكري بعد إصابته بكورونا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي مكيناني، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب سينقل إلى مستشفى عسكري، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

واشنطن – سبوتنيك. و أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن ترامب، الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد ، سينتقل إلى مستشفى وولتر ريد العسكري "لبضعة أيام" كإجراء احترازي .

وقالت ماكيناني في بيان: "الرئيس ترامب في حالة معنوية جيدة، ويعاني من أعراض خفيفة، ويعمل طوال اليوم ".

وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، قائلة "كإجراء احترازي وبناءً على نصيحة طبيبه وخبرائه الطبيين، سيعمل الرئيس من المكتب الرئاسي في (المستشفى العسكري) وولتر ريد، خلال الأيام القليلة المقبلة".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر من داخل البيت الأبيض، قولها إن الأطباء نصحوا ترامب، بتلقي الرعاية الفورية إذا لزم الأمر في المستشفى.

وقال مصدر مطلع على الوضع إن ترامب يعاني حاليا من حمى خفيفة.

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا".