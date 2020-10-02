البيت الأبيض: ترامب لن ينقل السلطة إلى نائبه مايك بنس

قال مسؤول بالبيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم ينقل السلطة إلى نائبه مايك بنس.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي مكيناني، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب سينقل إلى مستشفى عسكري، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن ترامب، الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد ، سينتقل إلى مستشفى والتر ريد العسكري "لبضعة أيام" كإجراء احترازي.

وقالت ماكيناني في بيان: "الرئيس ترامب في حالة معنوية جيدة، ويعاني من أعراض خفيفة، ويعمل طوال اليوم ".

وصباح الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.