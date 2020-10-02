يرافقه حامل الحقيبة النووية… أول ظهور لترامب بعد إصابته بكورونا (فيديو)

ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، وهو يخرج من البيت الأبيض إلى طائرة هليكوبتر تنقله إلى مركز طبي عسكري، في أول ظهور له بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقالت وكالة فرانس برس إن الرئيس الأمريكي كان يسير مرتديا قناعا واقيا وبدون مساعدة إلى المروحية التي ستقله إلى مستشفى وولتر ريد العسكري.

ويرافق الرئيس الأمريكي في المروحية إلى المركز الطبي حامل الحقيبة النووية.

BREAKING: President Trump gives a thumbs up as he leaves the White House, departing for Walter Reed for #coronavirus treatment. https://t.co/Z6rjcanXqe pic.twitter.com/D0IyQfiFhm — WLWT (@WLWT) October 2, 2020

يشار إلى أن مسؤولا بالبيت الأبيض أعلن اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم ينقل السلطة إلى نائبه مايك بنس، وسيباشر مهامه من المستشفى العسكري.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي مكيناني، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب سينقل إلى مستشفى عسكري، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

President Trump, aboard Marine One, lands at Walter Reed for treatment of covid-19. pic.twitter.com/R08HW8M0LH — Josh Rosenthal (@JoshRosenthalTV) October 2, 2020

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن ترامب، الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد ، سينتقل إلى مستشفى والتر ريد العسكري "لبضعة أيام" كإجراء احترازي.

وقالت ماكيناني في بيان: "الرئيس ترامب في حالة معنوية جيدة، ويعاني من أعراض خفيفة، ويعمل طوال اليوم ".

وصباح الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.