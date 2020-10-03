مادورو يشكر بوتين على تزويد بلاده باللقاح الروسي "سبوتنيك" المضاد لفيروس كورونا

شكر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على تزويد بلاده باللقاح الروسي "سبوتنيك - في" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

بوينس- إيرس - سبوتنيك. وكتب مادورو بمدونة على حسابه على تويتر: "سبوتنيك - في" هنا! نحن أول دولة في النصف الغربي للكرة الأرضية تشارك في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح".

وأضاف "نيابة عن الشعب الفنزويلي، أشكر الأخ الرئيس فلاديمير بوتين والشعب الروسي على تضامنهم".

يذكر أن الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا الروسي "سبوتنيك-في" وصلت إلى فنزويلا أمس الجمعة.

وسبق أن أعلن صندوق الاستثمارات المباشر الروسي أنه تلقى طلبات من 20 دولة لإجراء اختبارات سريرية للقاح فيها، وفي أميركا اللاتينية من المتوقع أن تجري التجارب كذلك في البرازيل والمكسيك.

وسجلت وزارة الصحة الروسية، أول لقاح في العالم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، طوره مركز "غأمالي" للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.