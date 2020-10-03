البرازيل تسجل أكثر من 33 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية في بيان مساء الجمعة أنها سجلت 708 وفيات و33431 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد حتى الآن أربعة ملايين و880 ألفا و523 حالة إصابة، و145388 وفاة.

وتعد البرازيل أكثر الدول تضررا في العالم بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.