سفير الصين لدى واشنطن يتمنى لترامب الشفاء العاجل من فيروس كورونا

تمنى السفير الصيني لدى الولايات المتحدة ،تسوي تيان كاي، " الشفاء العاجل "للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،الذي أعلن الجمعة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

واشنطن - سبوتنيك. وكتب تسوي تيانكاي على تويتر: " تمنياتي بالشفاء العاجل والكامل للرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى".

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح أمس الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا".

يذكر ان ترامب، اتهم الصين أكثر من مرة بنشر فيروس كورونا المستجد في العالم، واصفا الوباء بـ" الطاعون الصيني".